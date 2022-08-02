В Железноводске открылись пункты для сбора книг для детей из ЛДНР

2 авг. 20:25

Пункты сбора книг для детей из Луганской и Донецкой народных республик организовали в Железноводске, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Собирать книги на курорте будут в двух организованных пунктах приема: 2 августа в парке имени Станислава Говорухина и 3 августа в Курортном парке на площадке перед Пушкинской галереей", - говорится в сообщении.

Уточнятся, что в пунктах сбора принимают детские книги в хорошем состоянии – художественные, образовательные, развивающая литература для малышей. Особое внимание уделяется детской классической литературе.