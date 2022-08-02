Мужчина открыл огонь из окна дома на севере Москвы

2 авг. 20:05

Мужчина на севере Москвы устроил стрельбу из пневматического оружия, полиция прибыла на место, информирует пресс-служба столичного главка МВД.

"Сегодня в 18.50 в полицию поступило сообщение о том, что из окна жилого дома, расположенного в Высоковольтном проезде, неизвестный стреляет из пневматического оружия. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции", - цитирует РИА Новости.

Также стало известно, что в настоящее время полиция отрабатывает прилегающую территорию и жилой сектор с целью установления неизвестного.