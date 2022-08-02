РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Мужчина открыл огонь из окна дома на севере Москвы

Мужчина открыл огонь из окна дома на севере Москвы

Мужчина на севере Москвы устроил стрельбу из пневматического оружия, полиция прибыла на место, информирует пресс-служба столичного главка МВД.

"Сегодня в 18.50 в полицию поступило сообщение о том, что из окна жилого дома, расположенного в Высоковольтном проезде, неизвестный стреляет из пневматического оружия. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции", - цитирует РИА Новости.

Также стало известно, что в настоящее время полиция отрабатывает прилегающую территорию и жилой сектор с целью установления неизвестного.

1370 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version