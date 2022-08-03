Талибы* добивают историческое наследие Афганистана

Более двух десятков лет назад талибы* разрушили две гигантские статуи Будды (55 и 37 метров), входившие в комплекс буддийских монастырей в Бамианской долине Афганистана, возраст которых датируется VI веком. Игнорируя протесты мировой, в том числе исламской общественности, талибы* заявили, что "языческие идолы" подлежат уничтожению. После этого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО включены многочисленные исторические постройки Бамианской долины, включая буддийские монастыри, а также статуи Будды как разрушенные, так и уцелевшие.

Теперь, как пишет The Guardian, талибы* начали строительные работы в нескольких метрах от места, где стояли статуи Будды. Это, как предупреждают археологи и эксперты, могут нанести непоправимый ущерб этому уязвимому объекту всемирного наследия. Проект талибов* направлен на "восстановление" исторического базара, который был разрушен во время гражданской войны 1990-х годов. В соответствии с планом талибов*, этот район станет туристическим центром с ресторанами, гостевыми домами, парковкой, общественными туалетами, ремесленными и продуктовыми магазинами.

Но разрушенный базар сам по себе считается историческим местом, которое может находиться на вершине старых руин. Также недалеко от него располагается хрупкая скала с пещерами буддийского монастыря - одним из исторических сокровищ Афганистана. "Этот старый базар находится в археологической буферной зоне объекта всемирного наследия, и ЮНЕСКО никогда не выступала за повторное использование этого места, - сказал дипломат, специализирующийся на вопросах наследия в Афганистане, который пожелал остаться неизвестным. - Эти здания расположены в центре археологической зоны, и сами здания - часть наследия конца XIX века, поэтому их реконструкция должна быть бережной".

В 2001 году талибы разрушили статуи, которые возвышались над долиной более тысячи лет, но ниши, в которых они стояли, а также сохранившиеся пещерные фрески и другие уцелевшие фрагменты до сих пор делают это место памятником всемирного значения.

Главную дорогу через Бамиан несколько лет назад изменили, чтобы ограничить вибрацию и выхлопные газы от транспорта. Однако новый проект вызовет большой поток людей и транспортных средств в район, официально объявленный охраняемой зоной.

"Караван-сарай следует использовать как гостевые дома, где туристы смогут остаться на ночь, а также в качестве мест для выставок местных ремесел, для обеспечения общественных туалетов и парковки, - сказал Мавлави Сайфуррахман Мохаммади, директор провинции по информации и культуре. - Магазины будут ремесленными, в них можно будет продавать только местную продукцию. Также будут и продуктовые, швейными и вышивальными магазины, традиционные рестораны и чайные".

С такой речью Мохаммади выступал на церемонии инаугурации, где высокопоставленные чиновники запрещенного в России движения "Талибан", включая губернатора Бамиана Абдуллу Сархади, перерезали ленточку и заложили в недавно выкопанную траншею символический фундамент для новых зданий.

Мохаммади сказал, что были установлен контроль над строительством, чтобы уважать деликатный характер объекта. Они включают в себя ограничение зданий одним этажом, ограничение использования бетона для водостоков и тротуаров, а также контроль над типом используемых камней и штукатурки. Мохаммади заверил, что проект был одобрен ЮНЕСКО, агентством ООН по вопросам образования, науки и культуры: "Центральное правительство провело переговоры с ЮНЕСКО, и организация прислала нам директиву о том, как это сделать". Однако ЮНЕСКО, работающее в Бамиане на протяжении десятилетий, заявило, что с ним не консультировались по этому проекту, и оно не давала согласия на восстановление базара. В своем заявлении организация предупредила, что строительство может повлиять на природоохранные работы.

"Организация ЮНЕСКО не запрашивала и не была связана с этим проектом, который находится в самом сердце археологической зоны и может создать проблемы для надлежащего сохранения объекта всемирного наследия", - говорится в заявлении.

Эксперты по наследию из Бамиана также заявили, что они встревожены разрушительным потенциалом плана. "Это очень ограниченная зона, здесь никому не разрешено строить, но талибы решили восстановить, - сказал один из чиновников, попросивший не называть его имени, критикуя правительство. - Я работал здесь раньше и знаю ценность этого места.

Сархади сказал, что решил начать реконструкцию после того, как к нему обратились владельцы магазинов. Они сказали, что у них фактически отняли землю, когда она была объявлена зоной культурного наследия и запрещена к восстановлению. "Мы не должны допустить, чтобы у людей отбирали здесь землю, - сказал он. - Люди не могли получить свою законную собственность, теперь пришло время ее вернуть".

Правда, Мохаммади, молчаливо признавая археологическую ценность района, сказал, что правительство оставит за собой право вернуть территорию базара для проведения археологических раскопок в будущем.

"Талибан"* - движение, запрещенное в России