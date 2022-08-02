Автобусный маршрут соединит Петербург с Геленджиком 

2 авг. 19:20

Автобусный маршрут с 12 августа свяжет Петербург и Геленджик, регулярные перевозки организует "Пассажиравтотранс", автобусы будут отправляться каждую пятницу, информирует пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

"По поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова открывается новый междугородний автобусный маршрут. Он свяжет Северную столицу и Геленджик - популярнейший курорт Краснодарского края", - указано в сообщении комитета.

Уточняется, что автобусы в Геленджик будут отправляться из Петербурга каждую в пятницу в 23:00, обратно они будут возвращаться в понедельник, отправление в 16:00.

