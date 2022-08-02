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СМИ: самолеты ВВС Тайваня и Китая ведут бои в Тайваньском проливе

СМИ: самолеты ВВС Тайваня и Китая ведут бои в Тайваньском проливе

Самолеты ВВС Тайваня и Китая проводят воздушный бой в Тайваньском проливе. Об этом сообщает информационное агентство NewsFront.

Накануне в министерстве обороны Тайваня заявили, что четыре самолета J-16 Народно-освободительной армии Китая вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня.

Напомним, ранее сегодня самолет спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлится в тайбэйском аэропорту Суншань.

Ожидается, что утром 3 августа Пелоси во главе делегации примерно из 20 человек посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), где встретится руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь.

СМИ: самолеты ВВС Тайваня и Китая ведут бои в Тайваньском проливе
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