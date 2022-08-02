СМИ: самолеты ВВС Тайваня и Китая ведут бои в Тайваньском проливе

2 авг. 18:58

Самолеты ВВС Тайваня и Китая проводят воздушный бой в Тайваньском проливе. Об этом сообщает информационное агентство NewsFront.

Накануне в министерстве обороны Тайваня заявили, что четыре самолета J-16 Народно-освободительной армии Китая вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня.

Напомним, ранее сегодня самолет спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлится в тайбэйском аэропорту Суншань.

Ожидается, что утром 3 августа Пелоси во главе делегации примерно из 20 человек посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), где встретится руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь.