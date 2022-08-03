Армения создает Нацгвардию. Чем она будет похожа на российскую

В рамках реформы силовых структур Армения намерена создать Национальную гвардию, призванную обеспечивать защиту служащих госсектора и государственных объектов. Кроме того, впервые с 2002 года в республике снова появится Министерство внутренних дел. Эти изменения станут частью законопроекта, который был впервые представлен в январе 2021 года, но с тех пор был пересмотрен. Голосование по проекту реформ в парламенте запланировано на сентябрь, пишет Eurasianet.

Представители органов власти отметили создание Нацгвардии как наиболее важную часть пакета реформ. "Она будет отвечать за поддержание общественного порядка и общественной безопасности, - заявил 12 июля заместитель начальника полиции Армении Ара Фиданян в ходе парламентских слушаний по законопроекту. - В частности, она будет обеспечивать безопасность различных государственных учреждений, организаций, важнейших объектов, высокопоставленных лиц и иностранных делегаций".

Аналитики предположили, что этот шаг был мотивирован снижением популярности правительства после поражения в 44-дневной войне 2020 года. С тех пор власти столкнулись с открытым неповиновением высокопоставленных офицеров и постоянными акциями протеста, организованными политической оппозицией.

"Ситуация для правительства изменилась, они больше не обладают той поддержкой, как в 2018 году, когда они пришли к власти, не чувствуют себя в безопасности, - заявил независимый военный обозреватель Леонид Нерсисян. - Создание Нацгвардии может гарантировать то, что они смогут собрать вокруг себя верных людей".

Функции гвардии, которые описал Фиданян, напоминают функции Нацгвардии, созданной в России в 2016 году, и как заявили представители властных структур, пакет реформ в сфере безопасности обсуждался с союзником Армении - РФ.

По словам Нерсисяна, использование вооруженных сил внутри страны противоречит законодательству Армении, и расчет правительства может быть связан с этим. "Что касается Нацгвардии, то можно нанять лояльных людей, экипировать их и платить им хорошую зарплату. А если вам когда-нибудь понадобится разогнать протест, вы можете использовать их вместо военных, поскольку использование военных незаконно", - отметил эксперт.

Некоторые рассматривают этот шаг как средство усиления курса правительства премьер-министра Никола Пашиняна. Национальную гвардию планируют сформировать на основе войск полиции. По действующему законодательству эти силы подчиняются вооруженным силам во время войны; новый закон оставит их в ведении МВД, как в России. Министерство внутренних дел Армении существовало до 2002 года, когда его упразднили, а полиция стала независимой структурой, подчиняющейся непосредственно премьер-министру.

"Создание Министерства внутренних дел, не только сделает силовые структуры более контролируемыми, но повысит их уровень прозрачности и подотчетности", - заявил председатель постоянной комиссии Национального собрания по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян на парламентских слушаниях 12 июля.

Но некоторые эксперты утверждают, что создание новой структуры приведет к обратному результату. "В идеале, когда все эти структуры безопасности и вооруженных сил подчиняются одному министерству, это означает не только централизованный контроль над ними, но и большее количество ответственных лиц, - сказал Нерсисян. - Но на самом деле, поскольку число ответственных лиц, таких как главы ведомств, министры, премьер-министр, а затем парламент, увеличивается, то подотчетность размывается. Теперь будет некого винить, если дела пойдут наперекосяк".