Пекин выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань

2 авг. 18:29

Казахстан выразил протест из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, указано в заявлении МИД Китая.

"Второго августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, проигнорировав решительный протест и торжественные заявления Китая, посетила китайский Тайвань, серьезно нарушив принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике", - цитирует документ ТАСС.

Уточняется, что эта поездка американской чиновницы серьезно повлияла на политическую основу отношений между Пекином и Вашингтоном, нарушила суверенитет и территориальную целостность Китая, серьезно подорвала мир и стабильность в Тайваньском проливе и подала неверный сигнал сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня".

"Китайская сторона выражает решительный протест и решительно осуждает это, и уже сделала американской стороне серьезное представление", - говорится в заявлении.

В этой связи Пекин призвал Вашингтон перестать вмешиваться во внутренние дела страны и разыгрывать "тайваньскую карту".