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Назван уточненный срок прибытия судна с украинским зерном из Одессы в Стамбул

Назван уточненный срок прибытия судна с украинским зерном из Одессы в Стамбул

Первое судно с украинским зерном, которое в минувший понедельник покинуло порт Одессы, прибудет в Стамбул позже, чем планировалось - к полуночи, заявил турецкий генерал Озджан Алтунбулак.

"Подготовка новых судов с зерном и иной продукцией продолжается. Что касается судна Razoni, то в связи с погодными условиями, сухогруз бросит якорь у берегов Стамбула сегодня к полуночи", - приводит его слова Anadolu.

После прибытия в порт представители Турции, РФ, Украины и ООН досмотрят сухогруз, после чего оно продолжит движение по намеченному маршруту.

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