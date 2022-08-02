В Ставропольском крае появился памятник генералу Маргелову

2 авг. 17:59

В Зеленокумске состоялось открытие памятного бюста Герою Советского Союза, генералу Василию Маргелову. Об этом сообщили в краевом управлении по информационной политике.

Инициаторами установки памятника стали местные десантники, которые обратились с данной идей в местную администрацию. "Средства были собраны ветеранами-десантниками и жителями округа", - отметили в управлении.

Бюст Маргелова изготовил и передал в дар автор проекта "Аллея российской славы" Михаил Сердюков, передает ТАСС.

Напомним, 2 августа Воздушно-десантные войска Вооруженных сил России отмечают 92 года со дня образования.