Пьяный подросток на мопеде сбил инспектора ДПС в Севастополе

2 авг. 18:00

Находящийся в нетрезвом состоянии 15-летний подросток в Севастополе сбил инспектора ДПС. Правоохранитель был госпитализирован с тяжелыми травмами, а юноша – задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Севастополе сотрудниками полиции задержан несовершеннолетний местный житель, который, управляя мопедом, причинил телесные повреждения пытавшемуся остановить его инспектору ДПС ГИБДД", - рассказала она, уточнив, что инцидент произошел в ночное время.

Мопед двигался с большой скоростью, полицейский подал ему сигнал об остановке, но нарушитель проигнорировал сигнал, сбил инспектора, а потом скрылся.

Подозреваемый задержан. Установлено, что права управления транспортными средствами у него не было. Более того, медосвидетельствование показало, что юноша был в нетрезвом состоянии. Полицейского госпитализировали с тяжелыми травмами.

Материалы проверки направлены в территориальный следственный орган СК России для принятия процессуального решения, уточняет РИА Новости.