Самолет Пелоси приземлится в тайбэйском аэропорту в ближайшие минуты

2 авг. 17:38

Самолет спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлится в тайбэйском аэропорту Суншань в ближайшие минуты. Об этом сообщает тайваньский телеканал "Саньли" со ссылкой на данные полиции.

По его данным, воздушное судно совершит посадку в 22:44 по местному времени (17:44 мск).

Ожидается, что утром 3 августа Пелоси во главе делегации примерно из 20 человек посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), где встретится руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь.