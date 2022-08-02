"Карабах" и "Пюник" узнали возможных соперников по раунду плей-офф квалификации Лиги чемпионов

2 авг. 17:14

Во вторник, 2 августа, в Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которой агдамский "Карабах" и ереванский "Пюник" узнали возможных соперников по следующему раунду квалификации.

В случае победы над "Ференцварошем" (Венгрия) "Карабах" сыграет с победителем пары "Шериф" (Молдавия) – "Виктория" (Чехия). "Пюник" встретится с победителем пары "Маккаби" Хайфа (Израиль) – "Аполлон" Лимасол (Кипр), но для этого ереванской команде сначала предстоит одолеть "Црвену Звезду" (Сербия).

Остальные пары выглядят следующим образом:

Путь чемпионов

"Буде-Глимт" (Норвегия)/"Жальгирис" (Литва) – "Лудогорец" (Болгария)/"Динамо" Загреб (Хорватия);

"Копенгаген" (Дания) – "Трабзонспор" (Турция).

Путь представителей лиг

"Юнион" (Бельгия)/"Рейнджерс" (Шотландия) – "Монако" (Франция)/ПСВ (Нидерланды);

"Динамо" Киев (Украина)/"Штурм" (Австрия) – "Бенфика" (Португалия)/"Мидтьюлланн" (Дания).

Напомним, первые матчи 3-го квалификационного раунда состоятся 2-3 августа, ответные – 9 августа. Первые матчи раунда плей-офф пройдут 16-17 августа, ответные – 23-24 августа.