Как США могут проявить себя на Южном Кавказе

При всех возможностях американской демократии сегодня она не востребована в качестве модератора на Южном Кавказе, так как комплекс миротворческих вопросов решается силами региональных элит при посредничестве России. Поэтому будущая стратегия Белого дома на этом направлении будет предусматривать упреждение процессов, от участия в которых Вашингтон может быть освобожден.

Прежде всего, необходимо разобраться в том, как американские политики представляют основных игроков в регионе. Россия для США очевидный конкурент, а потому они будут стремиться вытеснить ее либо минимизировать фактор российского присутствия, не говоря уже о работе в рамках достигнутых под эгидой Москвы договоренностей. Азербайджан - важный деловой партнер, инициатор ускорения достижения соглашений, бенефициар предстоящих инфраструктурных проектов. Западная дипломатия в лице в лице госсекретаря США Энтони Блинкена положительно оценивает прямой диалог министров иностранных дел Армении и Азербайджана, подчеркивая готовность Вашингтона оказывать техническую поддержку открытию транспортных маршрутов. Совсем недавно Баку подписал с ЕС меморандум по энергетике, а потому риторика Госдепа США в отношении Азербайджана обходительна и не предусматривает непопулярных условий сотрудничества в миротворческом процессе.

Роль главного реаниматора МГ ОБСЕ была отведена Армении, хотя с этой ролью правительство Никола Пашиняна явно не справляется. При этом полагать, что Белый дом желает ускорения укрепления мира в регионе опрометчиво, так как к нынешнему региональному миропорядку США не имеет никого отношения. В представлении американской администрации миротворческий процесс вокруг Карабаха и параллельно идущий с ним армяно-турецкий диалог должны протекать неспешно. Иначе Белый дом станет свидетелем успешной реализации мирного соглашения по формуле Россия – Азербайджан – Армения на основании положений Заявления от 9-10 ноября 2020 года, и тогда Вашингтону снова придется думать, где и как ему спешно высаживать дипломатический десант.

Однако существует и иной сценарий развития событий, при котором руководству Армении может быть уготована роль сакральной жертвы. Подобные опасения вызваны тем, что в Армении по-прежнему активны националисты, которые поддерживают в обществе тлеющий огонь сепаратистских настроений. Силы, некогда способствовавшие восхождению Пашиняна к вершинам власти, могут заменить его на наиболее продажный элемент армянской политики – прежнюю элиту, в колоду которой может быть вброшена карта армянской диаспоры.

Развалить российский вектор армянской политики, разрушить договоренности с Азербайджаном, провозгласить недействительными все международные соглашения может альянс дашнаков и карабахского клана, чья политика служит лишь восстановлению прежней власти и ее последующей легализации. Националисты не раз вбрасывали в информационное пространство тезис о якобы стремлении России иметь ключевого партнера на Южном Кавказе в качестве союзника против Турции либо энергетического потенциала Азербайджана. Под ключевым партнером они, конечно, подразумевают себя. Не исключено, что в случае каких-либо противоречий между Анкарой и Вашингтоном, все тот же армянский национализм провозгласит себя и Армению ключевым партнером США в борьбе против (условно) "растущего влияния идей неоосманизма".

К счастью, потенциал армянского национализма в условиях военного разгрома низок, тем более что современный армянский обыватель скептически относится к каким-либо заверениям представителей Белого дома. Однако если Вашингтону все же потребуется развалить миротворческий процесс, это проще будет сделать через националистов. Решением их проблем станет смещение Пашиняна как одного из гарантов выполнения ноябрьского Заявления, тем более что как проводник ускоренной вестернизации нынешний глава Кабмина себя исчерпал. Безусловно, разрушение стартовых мирных позиций Баку и Еревана не способствует мгновенному проникновению США в пределы Южного Кавказа вне границ Грузии. Услуги по реставрации власти националистов позволят навредить России на неопределенный срок, тем самым предоставив Вашингтону время, чтобы начать новую запутанную геополитическую игру.