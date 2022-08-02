Осетинские энергетики добились финансовой дисциплины потребителей

2 авг. 16:53

Жители Северной Осетии уже второй месяц подряд гасят долги перед энергетиками, филиал "Россети Северный Кавказ" "Севкавказэнерго" перевыполняет план по сбору оплаты за электроэнергию, - сообщает пресс-служба компании.

Благодаря системной работе энергетиков уровень оплат потребителей в июне 2022 года составил 114,5% - излишки образовались с учетом погашения ранее образовавшихся долгов. Суммарная задолженность населения республики перед "Севкавказэнерго" снизилась на 18,7 млн рублей, по состоянию на первое июля 2022 года она составляла 438,5 млн рублей, - передает "АиФ-Ставрополье".

Энергетики продолжают активную работу по сокращению задолженностей потребителями.