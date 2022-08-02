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Осетинские энергетики добились финансовой дисциплины потребителей

Осетинские энергетики добились финансовой дисциплины потребителей

Жители Северной Осетии уже второй месяц подряд гасят долги перед энергетиками, филиал "Россети Северный Кавказ" "Севкавказэнерго" перевыполняет план по сбору оплаты за электроэнергию, - сообщает пресс-служба компании.

Благодаря системной работе энергетиков уровень оплат потребителей в июне 2022 года составил 114,5% - излишки образовались с учетом погашения ранее образовавшихся долгов. Суммарная задолженность населения республики перед "Севкавказэнерго" снизилась на 18,7 млн рублей, по состоянию на первое июля 2022 года она составляла 438,5 млн рублей, - передает "АиФ-Ставрополье".

Энергетики продолжают активную работу по сокращению задолженностей потребителями.

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