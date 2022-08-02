Россияне стали основными туристами в Анталье в июле

2 авг. 16:56

В июле российские туристы стали лидерами по турпотоку в Анталью, в целом за первое полугодие турецкий регион посетили 6,7 млн иностранных туристов, лидером по турпотоку за семь месяцев стала Германия, сообщает издание Turizm Guncel.

"Согласно статистике, число туристов, прилетевших в Анталью с 1 января по 30 июля 2022 года, выросло на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 6,68 млн человек", - отмечается в сообщении.

За семь месяцев 2022 года Анталья посетили 1,36 млн человек из Германии, 1,27 млн туристов из России, 617,4 тыс человек из Англии.

Больше все туристов из России в Анталье оказалось в июле. "Если по количеству путешественников, прибывших в Анталью в январе-июле, на первом месте были немцы, то в июле первое место заняли россияне с 489,7 тыс туристов. На втором месте Германия с 408,5 тыс, на третьем Великобритания - 182,5 тыс", - говорится в публикации.