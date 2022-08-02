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Экс-депутаты "Грузинской мечты" создали новое общественное движение

Экс-депутаты &quot;Грузинской мечты&quot; создали новое общественное движение

Вышедшие из правящей партии "Грузинская мечта" депутаты создали новое общественное движение, которое называется "Власть народа".

В соответствующем заявлении говорится, что его цель - вооружить общество правдой для защиты интересов страны.

"Общество должно быть полностью информировано и мобилизовано... Люди должны быть полностью информированы о событиях, происходящих за кулисами политики", - цитирует его Sputnik Грузия.

В то же время, авторы документа не исключают превращения движения в политическую партию, если ситуация ухудшится.

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