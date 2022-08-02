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Во Франции заявили, что санкции не смогли поставить Россию на колени

Во Франции заявили, что санкции не смогли поставить Россию на колени

Антироссийские санкции не поставили на колени экономику России, гораздо больше от них пострадала Европа, заявила лидер фракции партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен.

"Я думаю, что эти санкции оказались бесполезными. От них больше пострадали европейские народы, в том числе французы. Нужно быть неискренними, чтобы не констатировать, что российскую экономику не удалось поставить на колени", - приводит ее слова РИА Новости.

Она подчеркнула, что страны Европы оказались "гораздо большими жертвами" санкционной политики, чем Россия, которой удалось найти других клиентов, назвав ограничения полным провалом.

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