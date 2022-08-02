Во Франции заявили, что санкции не смогли поставить Россию на колени

2 авг. 16:34

Антироссийские санкции не поставили на колени экономику России, гораздо больше от них пострадала Европа, заявила лидер фракции партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен.

"Я думаю, что эти санкции оказались бесполезными. От них больше пострадали европейские народы, в том числе французы. Нужно быть неискренними, чтобы не констатировать, что российскую экономику не удалось поставить на колени", - приводит ее слова РИА Новости.

Она подчеркнула, что страны Европы оказались "гораздо большими жертвами" санкционной политики, чем Россия, которой удалось найти других клиентов, назвав ограничения полным провалом.