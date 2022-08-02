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Страны G7 готовы полностью запретить перевозки российских углеводородов

Страны G7 готовы полностью запретить перевозки российских углеводородов

Страны G7 рассматривают вариант полного запрета услуг, позволяющих перевозить российские нефть и нефтепродукты, говорится в их совместном заявлении.

"Мы по-прежнему привержены рассмотрению целого ряда подходов, включая варианты всеобъемлющего запрета на все услуги, которые позволяют транспортировать российскую морскую сырую нефть и нефтепродукты по всему миру, если они не закупаются по цене или ниже той, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами", - говорится в заявлении, передает РИА Новости.

Также наряду с ограничительными мерами страны G7 рассмотрят механизмы, позволяющие уязвимым странам сохранить доступ к рынкам энергоносителей, в том числе и российских.

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