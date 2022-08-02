Южный Кавказ вновь на грани взрыва?

1 августа после полудня армянские СМИ и Telegram-каналы начали методично заполняться информацией о "провокациях" в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе. Одни источники сообщают, что азербайджанцы якобы попытались "совершить прорыв" на нескольких участках фронта, другие пишут о "крупном скоплении войск" у границ. Азербайджанская сторона эти утверждения категорически отвергла, назвав их откровенным фейком. В сводках российского миротворческого контингента от 1 августа по состоянию на 19:00 о каких-либо боестолкновениях также упоминаний не было.

В попытку "прорывов" верится с трудом, учитывая то, как резво в 2020 году азербайджанцы прорвали глубоко эшелонированную оборону противника – "линию Оганяна", которая выстраивалась десятилетиями. Так что, если бы перед азербайджанским спецназом стояла задача занять значительно более слабо оборудованные позиции армянских сил в Карабахе или на межгосударственной границе, то он бы ее, наверняка, выполнил ее в максимально сжатые сроки.

Но спокойной обстановку в Карабахе и на межгосударственной границе в последние месяцы назвать действительно сложно. До недавнего времени азербайджанская сторона регулярно сообщала об обстрелах своих позиций, в то время как армянское военное ведомство эту информацию столь же регулярно опровергало. Сейчас все происходит с точностью до наоборот. С одной лишь небольшой разницей – министерство обороны Армении пока вообще никак не комментирует ситуацию, молчит и дипломатическое ведомство. Вместо них активность проявляют спонсируемые Ереваном армянские сепаратисты, проживающие в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе.

Осложнение обстановки в регионе связано, в первую очередь, с тем, что Баку и Ереван не могут перейти к формированию мирной повестки

Отсутствие эффективных переговоров рано или поздно приводит к эскалации. Тем более что есть немало факторов, способствующих обострению ситуации. Так, в Карабахском регионе Азербайджана до сих пор проходят военную службу призывники и контрактники из Армении, что лично подтвердил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в одном из своих недавних интервью. Фактически, этими словами Григорян расписался в продолжении оккупационной политики его страны после заключения в ноябре 2020 года трехстороннего соглашения между лидерами Армении, Азербайджана и России. Кроме того, не расформированы незаконные вооруженные формирования из числа карабахских сепаратистов. Наконец, до сих пор не обеспечено беспрепятственное сообщение между Азербайджаном и его Нахчыванской автономной республикой по территории Армении.

Таким образом, два пункта трехстороннего соглашения за подписью Путина, Алиева и Пашиняна либо откровенно саботируются, либо же трактуются армянской стороной неприемлемым для Азербайджана образом. Терпение официального Баку за последние год и 9 месяцев иссякало. Переизбрание Никола Пашиняна на внеочередных парламентских выборах в Армении в 2021 году породило у азербайджанской стороны надежду на то, что реваншизм остался окончательно в прошлом, и армянский премьер воспользуется полученным от избирателей карт-бланшем во благо долгосрочного регионального мира. Однако спустя некоторое время Пашинян, жестко разобравшись с внутренними противниками, вновь решил "схитрить" и на внешнеполитическом фронте, выдвинув следующую формулу: "Мы признаем и всегда признавали территориальную целостность Азербайджана, однако карабахский вопрос – это вопрос прав людей, а не территорий". Подобная формулировка на практике подразумевает следующее: "Мы признаем территориальную целостность Азербайджана, но – если у нас получится – сделаем это без Карабаха". Подобный дипломатический ход Армении был воспринят Азербайджаном в качестве прямого вызова. Президент Ильхам Алиев, говоря о региональных процессах, прозрачно намекнул, что в случае отказа Армении от полноценного признания территориальной целостности Азербайджана, Баку может поднять вопрос Зангезура (Сюникской области Армении) – исторической родины сотен тысяч азербайджанцев.

Жесткие заявления Алиева вынудили армянскую сторону несколько "скорректировать" свой курс.

Из Еревана устами секретаря Совбеза Армении были озвучены примирительные заявления о скором выводе армянских войск из Карабаха, а также о возможности вывести вопрос "статуса Карабаха" за рамки мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном. Насколько этим словам поверили в Баку, сказать сложно, но судя по отсутствию какой-либо реакции на них со стороны официальных лиц, сегодня Азербайджан ждет конкретных действий, а не красивых слов.

В зависимости от того, последуют ли они, зависит дальнейшее развитие ситуации в регионе. Вполне вероятно, что вопрос Карабаха и Зангезурского коридора займет особое место в намеченных на эту пятницу в Сочи переговорах между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом. Роль лидеров России и Турции в стабилизации ситуации на Кавказе может, как и в 2020 году, оказаться решающей.