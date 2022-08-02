Мед из борщевика стали производить в Подмосковье

2 авг. 16:18

Фермер из подмосковного Егорьевска начал производство меда из борщевика, покупателям мед предлагается как "разнотравный".

Борщевик - ядовитое растение и содержит опасные для человека эфирные масла. Однако фермерским пчелам понравился запах растения - с 1 га зарослей они собирают до 250-300 кг нектара.

"Опасность в борщевике представляют фуранокумарины. Больше всего их обычно содержится в корнях, коре, семенах, плодах и листьях. Мед делается из пыльцы, и, вероятно, количество этих веществ в конечном продукте невелико, поэтому продукт проходит все соответствующие экспертизы", - сообщила биолог Мария Тарасова.

В областном Минсельхозе мед из борщевика хвалят. "У такого меда есть свои ценители, которые едут именно за ним. Он в тройке лидеров вместе с гречишным и липовым", - говорится в сообщении.

В ведомстве не видят ничего плохо в том, что этот мед продается как "разнотравный". "В России нет отдельного ГОСТа на борщевичный мед. В любом случае этот вид меда, как и другие, нуждается в ветеринарно-санитарной экспертизе", - уточнил министр сельского хозяйства Подмосковья Владислав Мурашов.