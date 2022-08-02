Ингушетия будет развивать промышленные проекты

2 авг. 16:16

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак обсудил с главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым меры по дальнейшему социально-экономическому развитию региона, исполнение республиканского бюджета, а также работу над транспортной доступностью региона, - сообщает сайт федерального правительства.

"Стороны обсудили ход реализации прорывных проектов, среди которых - курорт "Армхи", индустриальный парк стройматериалов "Джейрах", алюминиевый кластер "Магас", объекты солнечной генерации", - передает "Интерфакс".

Также продолжается работа над транспортной доступностью региона. Увеличилось число межрегиональных рейсов из аэропорта Магас - добавлены маршруты в Сочи, Самару, Санкт-Петербург, Тюмень, Нижневартовск.

"В модель экономического развития вошло строительство тепличного комплекса на площади 22 га производительностью 10 тыс т овощей в год, развитие всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Армхи" в горной части республики", - сказал представитель кабинета министров.

В новую модель также включены крупнейшие проекты создания промышленного (индустриального) парка "Джейрах" мощностью 50 тыс т доломитовой муки в год, развития солнечной генерации с выработкой 6 МВт электроэнергии в год, создания индустриального парка "Магас" для реализации совместных проектов кластера алюминиевой промышленности, - отметили в пресс-службе.