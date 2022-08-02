Ереван признает: "Армения ошиблась 30 лет назад, выбрав войну и смерть"

2 авг. 16:14

Бывший министр здравоохранения Армении, депутат от правящей партии "Гражданский договор" Арсен Торосян признал, что 30 лет назад Ереван, ослепленный гордыней, сделал страшную ошибку, выбрав войну и смерть вместо мира и жизни. Покаянное сообщение он написал на своей странице в социальной сети.

"Мир не имеет цены, он бесценен, как и жизнь. Жизнь бесценна. Утверждать обратное - значит пропагандировать смерть и войну. Смерть никогда не может быть более ценной, чем жизнь, несмотря на то, что нам веками твердили об обратном. Пропагандировали привилегированные люди нации, которые никогда не погибли бы, пропагандировали объявившие себя "национальными" партии, оправдывавшие свое существование смертью, пропагандировали заблудшие маргиналы и романтики, пропагандировали осуждающие иностранцы, пропагандировали смерть, а не жизнь. И поддались мы этой пропаганде и выбрали смерть, а не жизнь. И эта пропаганда продолжается", - предупредил политик.

Он задался вопросом: сколько еще Армения будет выбирать смерть, а не жизнь - неужели до тех пор, пока страна не будет полностью уничтожена? "Мы совершили ошибку и 100 лет назад, когда реальности на земле предпочли какие-то документы, подписанные в европейских городах, и снова потеряли часть настоящей родины. Мы и по сей день не признаем своих ошибок, отказываемся смотреть в лицо реальности на земле и продолжаем выбирать смерть", - констатировал Торосян.

Депутат добавил, что мир принесет признание ошибок, а не их повторение, и признание объективной реальности, а не отвергание или произвольная ее интерпретация, - на все это Армения не имеет права.