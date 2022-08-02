Мэр Тбилиси о строительстве Центрального парка: все оплатит Бидзина Иванишвили

2 авг. 15:49

Глава Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что миллиардер и основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили возьмет на себя все расходы по строительству Центрального парка в столице Грузии.

Территорию в 36 га фонд "Карту", принадлежащий Иванишвили, выкупил у частного владельца и безвозмездно передал столице. На обустройство парка фонд выделяет несколько десятков млн лари.

"Благотворительный фонд "Карту" и Бидзина Иванишвили не ограничились передачей этого пространства столице. Все работы, которые будут проведены, все расходы берет на себя этот человек. Муниципалитет не потратит ни тетри. Проект осуществляется при финансовой поддержке Бидзины Иванишвили и его семьи, за что я хочу еще раз поблагодарить их", – цитирует его Sputnik Грузия.

По словам мэра, многие знают о данном факте, но хотят ввести общество в заблуждение. Он также подчеркнул, что в столице не было рекреационного пространства такого масштаба.