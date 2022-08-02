Мальчик стал сиротой после ДТП в районе Алаколя

2 авг. 16:02

В Жетысуской области Казахстана произошло ДТП, из всей семьи в аварии выжил только 11-летний ребенок.

Автомобиль Toyota Land Cruiser перевернулся на 169 км автодороги "Ушарал – Достык", в салоне находилась семья из трех человек. За рулем был 47-летний глава семьи.

"Погиб водитель и его 43-летняя супруга. Пострадал 11-летний ребенок, которого с различными травмами госпитализировали в город Ушарал в центральную районную больницу", - сообщили в пресс- службе областного департамента полиции.

По факту ДТП начато досудебное расследование.