Уязвимым россиянам рекомендуют носить маски в транспорте

2 авг. 15:51

Роспотребнадзор советует людям из уязвимых категорий носить маски в многолюдных местах и в общественном транспорте, рассказали в пресс-службе ведомства по итогам селекторного совещания.

"Несмотря на то, что заболевание, вызываемое новыми подвариантами штамма "омикрон", часто протекает в форме ОРВИ, новая коронавирусная инфекция представляет значительную угрозу для уязвимых категорий граждан. Чтобы снизить риски заражения, Роспотребнадзор рекомендует надевать маски в людных местах и при пользовании общественным транспортом, а также пользоваться средствами дезинфекции рук", - цитирует сообщение ТАСС.

В службе призвали россиян внимательно отнестись к защите от ковида в условиях роста заболеваемости, вызванного распространением новых подвариантов омикрон-штамма.