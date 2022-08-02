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ТОСЭР Невинномысска будет работать до 2030 года

ТОСЭР Невинномысска будет работать до 2030 года

Российское правительство продлила срок действия территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР в ставропольском моногороде Невинномысск на лва года, - сообщил глава города Михаил Миненков.

"Это значит, что льготный период для невинномысских инвесторов будет действовать до 26 декабря 2029 года", - написал Миненков в своем Telegram-канале, передает "Интерфакс".

Сейчас в ТОСЭР 34 резидента, которые реализуют инвестпроекты суммарно на 23 млрд рублей.

Невинномысск - единственный моногород в Ставропольском крае. В 2017 году в нем была создана территория опережающего развития, чтобы диверсифицировать экономику города и повысить его инвестиционную привлекательность.

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