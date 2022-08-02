В Абрау-Дюрсо начались раскопки древнего города

2 авг. 15:44

Археологические раскопки стартовали на территории Абрау-Дюрсо, на месте памятника археологии "Башня аспургиан", сообщает Центр туризма "Абрау-Дюрсо".

Понаблюдать за работами археологов может каждый, добраться до места можно с экскурсией на ретро-автобусе или самостоятельно.

"Башня аспургиан" находится на территории древнего поселения Лиманчик, расположенного в Абраусском лесничестве, недалеко от Усадьбы "Круглое озеро". Башня стоит на высоте 160 метров над уровнем моря, на мысообразном выступе юго-восточного склона оползневого массива. По данным ученых, она относилась к сигнально-сторожевой системе юго-восточной части Азиатского Боспора I века до нашей эры. Древнее сооружение возведено из местного песчаника и известняка.