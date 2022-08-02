Лавров и Мирзоян обсудили ход послевоенного урегулирования между Баку и Ереваном

2 авг. 15:41

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с армянским коллегой Араратом Мирзояном. Такое сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

Дипломаты обсудили реализацию трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября прошлого года.

"Подтверждена приверженность их всеобъемлющему эффективному выполнению, в частности в плане запуска проектной деятельности по разблокированию транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, делимитации армяно-азербайджанской границы, нормализации отношений между Ереваном и Баку", - отметили в ведомстве.

Лавров и Мирзоян также обсудили различные аспекты двусторонних отношений между Россией и Арменией.