Мужчина попытался провезти на автобусе "Херсон – Симферополь" гранату

2 авг. 15:38

Один из пассажиров автобуса "Херсон – Симферополь" чуть н7е привез в стоицу Крыма смертоносный груз, - передает пресс-служба главка МВД по Херсонской области.

Опасный предмет обнаружили полицейские кинологи. Они обратили внимание на мужчину, который на автовокзале Херсона садился в пассажирский автобус в направлении Симферополя. Их привлек предмет, который просматривался под футболкой мужчины.

"Полицейские изолировали мужчину от других пассажиров, а когда провели его личный досмотр, обнаружили на поясе под одеждой предмет, похожий на оборонительную гранату Ф-1. Прибывшие саперы извлекли из нее запал", – говорится в сообщении, передает "АиФ-Крым".

Мужчина 1965 года рождения был задержан и доставлен в управление полиции для проведения проверки.