Узбекский футболист может оказаться в чемпионате Англии

2 авг. 15:25

Игрок сборной Узбекистана и итальянской "Ромы" Эльдор Шомуродов может перебраться на родину футбола.

Как сообщает Il Messaggero, 27-летним нападающим заинтересовался "Вулверхэмптон". Также игрок получил предложение от "Болоньи".

При этом, по словам гендиректора "Ромы" Тиагу Пинту, клуб готов расстаться с игроком либо через полноценный выкуп, либо путем аренды с обязательным правом выкупа.

Шомуродов, скорее всего, покинет римскую команду этим летом, так как в ходе предсезонки не убедил наставника Жозе Моуриньо.