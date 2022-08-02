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Узбекский футболист может оказаться в чемпионате Англии

Узбекский футболист может оказаться в чемпионате Англии

Игрок сборной Узбекистана и итальянской "Ромы" Эльдор Шомуродов может перебраться на родину футбола.

Как сообщает Il Messaggero, 27-летним нападающим заинтересовался "Вулверхэмптон". Также игрок получил предложение от "Болоньи".

При этом, по словам гендиректора "Ромы" Тиагу Пинту, клуб готов расстаться с игроком либо через полноценный выкуп, либо путем аренды с обязательным правом выкупа.

Шомуродов, скорее всего, покинет римскую команду этим летом, так как в ходе предсезонки не убедил наставника Жозе Моуриньо.

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