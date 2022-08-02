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Госдума проведет внеплановый Совет 11 августа

Госдума проведет внеплановый Совет 11 августа

Госдума 11 августа пройдет внеплановый Совет, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Совет Думы пройдет удаленно", - уточнил собеседник агентства.

Информации о том, состоится ли после совета пленарное заседание пока нет.

"Вероятно, будет обычная текучка" с рассылкой законопроектов, внесенных за последние три недели, предположил источник "Коммерсанта" в Госдуме. По его словам, повестка пока неизвестна, как и точная дата совета.

Напомним, внеочередное пленарное заседание состоялось в Госдуме 15 июля.

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