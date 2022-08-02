Курорт "Роза Хутор" предлагает скидки на зимний сезон

2 авг. 15:03

Горнолыжный курорт "Роза Хутор" до конца августа предлагает бронирование зимнего отдыха на выгодных условиях.

Ранние продажи отелей, ски-пассов, школы инструкторов, прокат горнолыжного оборудования на зимний сезон 2022/2023 года доступны онлайн до 31 августа. Как рассказал директор по маркетингу и электронной коммерции "Роза Хутор" Дмитрий Барашков, в этом году акцию бронирования отдыха в зимнем сезоне запустили раньше, чем в прошлом. Некоторые предложения доступны впервые, например возможность приобретения детского сезонного ски-пасса со скидкой 50%.

Также появились в продаже многодневные ски-пассы (от 3-х дней катания) со скидкой 20%, взрослые сезонные и годовые ски-пассы предлагаются со скидкой 25%. Скидка автоматически появится на последнем этапе оформления заказа в интернет-магазине "Роза Хутор".

Так, до конца лета можно приобрести взрослый сезонный ски-пасс за 44 850 рублей, ски-пасс на неделю катания в новогодние праздники - за 25700 рублей, отметили в пресс-службе курорта.