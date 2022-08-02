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Дети стали жертвами ДТП в Алматинской области

Дети стали жертвами ДТП в Алматинской области

В результате столкновения минивэна с деревом в Алматинской области погибли двое детей, еще один трехлетний ребенок и водитель госпитализированы, сообщает пресс-служба областной полиции.

Трагедия произошла 2 августа недалеко от поселка Сатай Енбекшиказахского района. 30–летняя водительница Mitsubishi Space Wagon врезалась в дерево.

"На месте происшествия скончались двое малолетних детей. Сам водитель и еще один ребенок, 2019 года рождения, с различными телесными повреждениями госпитализированы в больницу города Есик", - сказано в сообщении.

В ведомстве призвали родителей быть более бдительными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

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