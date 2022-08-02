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Две девушки погибли под колесами поезда Грозный - Москва

Две девушки погибли под колесами поезда Грозный - Москва

Минувшей ночью поезд Грозный - Москва насмерть сбил двух девушек, - сообщает пресс-служба  Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

ЧП произошло на станции в районе села Курсавка Ставропольского края: две девушки 2003 года рождения шли по железной дороге и не заметили приближающегося скоростного поезда, передает "АиФ-Юг"

По факту гибели на участке Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) возбуждено уголовное дело, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, приведших к трагедии.

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