СМИ: российские электромобили будут продавать на Кубани, на Дону и в Крыму

2 авг. 14:39

В Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону в скором времени откроются автосалоны по продаже отечественной марки электрокаров Evolute, - пишет "Российская газета".

Дилерские центры появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Липецке и, возможно, в Симферополе.

Когда ждать открытия шоурумов, издание не уточняет, но сообщает, что выпуск электрокаров Evolute планируют начать на заводе "Моторинвест" в Липецкой области уже в сентябре. В октябре производители хотят запустить вторую модель, в ноябре - еще одну, - передает портал Юга.ру.

В линейку моделей войдут пять электромобилей: седан, минивэн и три кроссовера. Первым станет кроссовер Dongfeng DFSK Glory E3 с 163-сильным электродвигателем и аккумулятором емкостью 53 кВт/ч. Запас хода новинки будет составлять 400 км.

На покупку Evolute будут предоставлять государственные льготы - скидку до 35% от цены машины.