В МИД рассказали о вкладе России в разработку мирного договора между Баку и Ереваном

2 авг. 14:37

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва вносит активный вклад в разработку мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Она также рассказала, что российский спецпредставитель по содействию нормализации отношений регулярно проводит консультации с азербайджанскими и армянскими партнерами.

"Спецпредставитель министра иностранных дел России по содействию нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игорь Ховаев проводит регулярные консультации со сторонами для поиска точек соприкосновения, выхода на взаимоприемлемые базовые принципы и параметры мирного соглашения. Эти контакты состоялись 22 июля в Баку и 28 июля в Ереване", - сказала она.