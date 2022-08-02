МИД напомнил, что зерновая сделка включает экспорт российского зерна

2 авг. 14:33

Москва предостерегает от попыток невыполнения договоренностей, достигнутых в Стамбуле по экспорту российского зерна, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

"Достигнутые в Стамбуле договоренности, подчеркну, носят пакетный характер. Поэтому мы предостерегаем от попыток замотать или не выполнить вторую часть пакета, сделать все, чтобы она не была реализована. В противном случае из-за безответственной политики Запада, мир может недополучить десятки миллионов тонн российского зерна", - отметила Захарова на брифинге.

Она добавила, что накануне из порта Одессы вышло первое судно с зерном. "В то же время для полноценного решения продовольственной проблемы необходимо, чтобы страны Запада обеспечили условия для доступа на мировые рынки российских удобрений и продовольствия, - то есть устранили финансовые и логистические препятствия, вызванные введенными ими антироссийскими ограничениями", - подчеркнула Захарова.