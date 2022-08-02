Экс-глава ГУ МЧС и его замы приговорены в Ставрополе

2 авг. 14:27

В Ставрополе Ленинский районный суд вынес приговор по делу о мошенничестве, обвиняемыми по которому проходят экс-начальник Главного управления МЧС по краю Александр Иваницкий и два его заместителя, такое сообщение распространила пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным службы, мужчины похитили из бюджета деньги, которые были выделены управлению в рамках федеральной целевой программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в РФ до 2015 года", они должны были пойти на реконструкцию системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения, критически важных объектов в Ставрополе.

Иваницкий и его замы признаны виновными по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ.

Бывший руководитель главка получил четыре года условно, он также заплатит штраф на 500 тыс рублей. Кроме того, мужчина лишен специального звания - генерал-лейтенант внутренней службы.

Суд лишил специального звания - полковник внутренней службы - и бывшего замначальника главка Евгения Морозова. Он также приговорен к трем годам условно и штрафу на 300 тыс рублей.

Второй заместитель - Виктор Чумаков - будет лишен свободы условно на 3,5 года, он заплатит 400 тыс рублей штрафа.