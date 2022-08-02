Папа Римский совершит молебен в Казахстане

2 авг. 14:24

В ходе своего визита в Казахстан папа Римский Франциск встретится с президентом Касым-Жомартом Токаевым и проведет мессу для католиков, сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

"Программой первого дня визита предусмотрены его встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а также с представителями аккредитованного в стране иностранного дипломатического корпуса и гражданского общества", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что понтифик примет участие в открытии и пленарном заседании VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Также он проведет ряд встреч с некоторыми другими религиозными лидерами.

Помимо этого на 14 сентября у папы Римского запланирован молебен для десятков тысяч верующих католиков, в том числе паломников, которые прибудут в Нур-Султан.

В последний день визита он посетит закрытие VII съезда и поговорит со священнослужителями, монашествующими и семинаристами Римско-Католической церкви из Казахстана и соседних стран.