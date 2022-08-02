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Может ли Иран спасти российскую авиацию?

Камран Гасанов, специально для "Вестника Кавказа"
Может ли Иран спасти российскую авиацию?

После санкций Запада против российской авиапромышленности вопрос «а на чем мы будем летать» стал одним из наиболее актуальных в российском обществе. Выходов здесь два – либо создавать свои самолеты, либо работать с третьими странами. 

Первый процесс – фундаментальный, трудный, но в долгосрочном плане надежный. В кратковременной же перспективе – нужны партнеры. 

Свои наработки в авиации у России есть еще с советских времен. Например, широкофюзеляжный Ил-96, на котором летает президент страны. Буквально вчера источник ТАСС сообщил, что первый модернизированный Ил-96 уже собран и будет «использован в качестве летающей лаборатории для проверки технических решений для широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов». Двигатель у него российский - ПС-90А, как и пилотажно-навигационное оборудование. Если сертификационные испытания пройдут успешно, то будет принято решение о серийном производстве, отметил источник.

Из современных разработок в центре внимания Sukhoi Superjet 100 и дальнемагистральный МС-21. «Суперджеты» уже есть в авиапарке «Аэрофлота», хотя сейчас производятся работы по устранению неполадок, из-за которых происходили инциденты с этими самолетами. 10 июля проблема снова дала о себе знать. Выполнявший рейс Самарканд-Москва лайнер «Суперджет 100» через короткий промежуток времени из-за технических проблем вернулся в аэропорт вылета.

МС-21 только готовится к выходу на рынок. Минтранс настроен оптимистично. В ближайшее время МС-21 поступит в парк «Аэрофлота».  

«МС-21 - это сверхпередовой самолет <…>. Мы его увидим с вами, он скоро поступит в парк "Аэрофлота". Самолет, у которого большие иллюминаторы, очень большие багажные полки, очень большое пространство в салоне, например», - сказал министр транспорта России Виталий Савельев на форуме «Территория смыслов» в начале июля. 

Военный эксперт Александр Артамонов обращает внимание на то, что сейчас есть планы доработки проекта Ил-96 с четырехмоторного на двухмоторную модель. Однако на это, как и на создание отечественного авиапарка, уйдет время.

«Любое производство нового типа самолета, даже имеющегося в наличии, - заново сертификация, прохождение всех стационарных, наземных и других других испытаний, продувка в аэродинамической трубе, выдача всех сертификатов. Это очень сложный, многоступенчатый, долгий процесс. На создание собственного парка самодостаточных воздушных судов, на мой взгляд, уйдет от 5 до 7, но меньше 10 лет, учитывая цикл производства и объемы операции», - прокомментировал он в беседе с «Вестником Кавказа». 

Как временное решение Россия может использовать старые отечественные лайнеры - Ту-134, Ту-154, Ил-86. 

«Они совершенно нормальные, но они не имеют права летать за рубеж в силу того, что по шумам и по эмиссии они в свое время были признаны не в кондиции по европейским стандартам EASA и по американским стандартам FAA. Соответственно, ими было запрещено пользоваться в России. Но, насколько я знаю, парк этих воздушных судов не уничтожен, поставлен на хранение, в случае необходимости может быть задействован», - подчеркнул Артамонов.

Пока свой полноценный авиационный флот не создан, придется прибегать к поддержке третьих стран в плане обслуживания российских лайнеров. Из-за санкций Запада получать запчасти напрямую от Airbus российские компании не могут. Сертификаты техников, прошедших подготовку на базе Airbus, в том числе Boeing, и работающих в РФ заморожены. Любое техническое обслуживание иностранных самолетов в России считается незаконным.

На выручку России готов прийти Иран. На днях Россия и Исламская Республика подписали соглашение о завозе в РФ запчастей и оборудования для лайнеров из ИРИ и предоставлении ремонтно-эксплуатационных услуг и техподдержки российским лайнерам ремонтными центрами Ирана. Об этом заявил представитель управления гражданской авиации Исламской Республики (САО) Миракбар Разави. По его словам, представители двух стран подчеркнули необходимость укрепления связей в авиаперевозках.

Артамонов уверен: Иран может помочь с ремонтом российских лайнеров.

«У него уже около 50 лет опыта жизни под санкциями. Но параллельно Иран в течение длительного времени был субъектом программы договора об отказе от развития ядерного сектора в обмен на торговое соглашение с Евросоюзом. Поэтому у Ирана привилегированные отношения с Францией, благодаря которой есть доступ к запчастям Airbus. Airbus составляет едва ли не большую часть самолетов иностранного производства, летающих в РФ, больше, чем Boeing, но у Ирана есть и запчасти Boeing. Так как Airbus занимается в том числе и помощью в ремонте Boeing. AirFrance, головная компания альянса, в который входит «Аэрофлот», летает на Airbus и Boeing», - сказал он. 

Важный момент заключается в том, что у иранских инженеров есть сертификация и право на техобслуживание. Так что ремонт иранцами российских самолетов будет происходить легально, отмечает эксперт. 

«Эта схема действительно спасает наш гражданский парк от недостатка запчастей. В области авиации у Ирана колоссальный опыт. Я отмечу наличие боевых ударно-разведывательных беспилотников Ирана, которые являются одними из лучших в мире. И, насколько мне известно, в ходе встречи «Астанинской тройки» была предложена помощь в области авиационного сектора, не только гражданского, но и военного», - добавил Артамонов.

На текущий момент, по информации международных авиаэкспертов, средний возраст иранских самолетов равен 25 годам, что на 17 лет старше принятых в мире стандартов. Флот ИРИ насчитывает 386 самолетов, большая часть которых - «Эйрбасы». Это и Airbus А-300, построенный в 1972 году, самые новые Airbus - А-330 - в 1992 году. Для замены устаревших самолетов иранцам нужно порядка 300 самолетов в течение 5 лет. Если этого не сделать, то 50% авиапарка станет непригодным. 

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