Выберет ли Казахстан российский проект для своей первой АЭС?

Власти Казахстана приняли решение о возведении первой в стране атомной электростанции – она будет построена на побережье озера Балхаш, в алматинском поселке Улкен. Однако принять решение – даже не полдела: нужно построить АЭС и оснастить ее надежным оборудованием, и здесь власти страны оказались перед непростым выбором.

В последнее время страна все больше ощущает дефицит электроэнергии и перекрывает его за счет перетоков из России, а в конце марта Нур-Султан даже начал переговоры с Москвой о плановом импорте электроэнергии.

Одним из потенциальных строителей и поставщиков будущей атомной электростанции может стать российская госкорпорация "Росатом" - мировой лидер по строительству АЭС. Такой вариант привлекателен для казахстанских властей еще и тем, что именно Росатом возводит "Аккую" - первую атомную электростанцию в Турции, а опыт Анкары в атомной электроэнергетике сейчас рассматривается госорганами Казахстана как пример для подражания, и для того, чтобы понять, как строятся АЭС и что представляет собой атомная стройка, эксперты проектной организации "Казахстанские атомные электрические станции" отправились в турецкую провинцию Мерсин, где Росатом одновременно строит все четыре энергоблока электростанции (поколение III+) мощностью 1200 МВт. Срок ее службы составит 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. А пока это огромная строительная площадка, на которой работает больше 20 тыс человек, около 80% из них – граждане Турции, остальные – иностранцы, и все они – профессионалы высочайшего уровня.

Кстати, когда Росатом получил возможность строить АЭС "Аккую", Турция и Россия подписали соглашение о подготовке турецкого персонала для будущей АЭС, и сейчас сотни турецких студентов учат русский язык и получают образование в престижных российских вузах – Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ (Москва) и Санкт-Петербургском политехническом университете. И если правительство Казахстана выберет Росатом, то казахстанцам учиться будет легче. Во-первых, у будущих студентов-атомщиков нет языкового барьера, во-вторых, для учебы в МИФИ даже не нужно выезжать из страны – в Алматы, при КазГУ, открылся филиал этого вуза.

Росатом в лице компании "Аккую Нуклеар" проектирует, строит, обслуживает, эксплуатирует и спустя 60-80 лет выводит атомную электростанцию из эксплуатации. Первый энергоблок планируется запустить уже в следующем году. Для сооружения АЭС в Турции Росатом получил многомиллиардный кредит и полностью финансирует строительство.

"Аккую", по прогнозам, будет покрывать 10% потребности Турции в электроэнергии. Энергия будет передаваться по ЛЭП на шесть трансформаторов в радиусе до 300 км. АЭС "Аккую" устойчива к внешним воздействиям и стихийным бедствиям. Она способна выдержать землетрясение в 9 баллов, ураганы, наводнения, цунами, снежную нагрузку, мощный внешний взрыв на случай теракта и даже падение самолета.

Реакторы поколения III+ абсолютно безопасны при любых аварийных ситуациях. Они оснащены ловушками расплава – устройствами, разработанным российскими учеными и препятствующими выходу расплава из корпуса реактора в случае его разрушения.

Атомные электростанции Росатома не оказывают негативного воздействия на окружающую среду, и турецкие власти совместно с экологами и общественниками очень внимательно мониторят этот вопрос. Экологическая сторона проекта рассмотрена на многочисленных общественных слушаниях, и уже признано, что АЭС не будет производить никаких вредных выбросов. Вода из моря используется только для охлаждения систем, а затем возвращается обратно, не подвергаясь химическому или радиационному воздействию.

У Ростатома самый большой и успешный опыт в строительстве и эксплуатации АЭС за рубежом. В настоящее время Россия сооружает 35 энергоблоков в 12 странах. Компания воплощает полный цикл создания, эксплуатации АЭС, а также вывод из эксплуатации.

Несмотря на то, что в шорт-лист потенциальных строителей вошли четыре компании, казалось бы, выбор подрядчика очевиден, однако Казахстан пока изучает опыт нескольких государств в сфере ядерных технологий и еще определяется со страной-поставщиком. Как стало известно в середине июля, страна примет участие в программе FIRST по малым модульным реакторам в рамках сотрудничества с США, - сообщили в Минэнерго Казахстана.

Глава ведомства Болат Акчулаков провел встречу с Временным поверенным в делах США в Казахстане и представителями Бюро по международной безопасности нераспространения ядерного оружия Программы "Совместное снижение угрозы" Госдепартамента США, в ходе которой американская сторона предложила принять участие в программе FIRST - "Базовая инфраструктура для ответственного использования технологий малых модульных реакторов".

Программа оказывает поддержку странам-партнерам США в наращивании потенциала в разработке программы развития атомной энергетики в соответствии с международными стандартами ядерной безопасности и нераспространения и позволит ознакомиться с передовыми ядерными технологиями и новыми инновациями для АЭС, которые внедряются в мире, и поэтому у Казахстана есть время и выбор для такого ответственного решения.

Помимо этого, у Казахстана есть опасения, что в случае выбора в качестве строителя российской госкорпорации в условиях специальной военной операции, проводимой Россией на Украине, страна может стать объектом для западных санкций. Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, шансы Росатома получить подряд по строительству первой Казахстанской АЭС достаточно сложные.

"Изначально Росатом рассматривался в качестве ключевого претендента, но я боюсь, что власти Казахстана будут опасаться возможных международных санкций против него и, соответственно, возможного влияния этих санкций на реализацию проекта. Поэтому риски вторичных санкций, связанных с Росатомом могут довольно сильно ухудшить его шансы на получение этого контракта. В любом случае Казахстан, мне кажется, не будет в текущих условиях предоставлять Росатому каких-то изначальных преференций, это будет вполне конкурентный конкурс, где российская госкорпорация будет выступать на равных с остальными", - пояснил эксперт.

Впрочем, выгоды Казахстана от строительства АЭС могут перекрыть все эти опасения – электростанция покроет дефицит электроэнергии, который увеличивается с каждым годом и к 2035 году составит 3,2 ГВт, она сократит вредные выбросы в атмосферу, которые снизятся на 4 млн тонн ежегодно, обеспечит стране энергонезависимость от соседних государств и даст мощный импульс развитию региона.

Но и Росатом в любом случае без работы не останется – интерес к строительству собственной АЭС уже проявила Камбоджа, и Россия готова помочь ей в этом: сейчас обсуждается строительство в стране центра ядерных технологий для подготовки специалистов, заявил посол РФ в Камбодже Анатолий Боровик, добавив: соответствующая "дорожная карта" уже находится в проработке.