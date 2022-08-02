Песков назвал темы переговоров Путина и Эрдогана

2 авг. 13:56

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа проведут переговоры в Сочи, они обсудят ряд вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, главы государств обсудят двусторонние отношения, экономику, ситуацию в Сирии и Украине.

"Хорошая возможность сверить часы и по теме эффективности работы механизма по вывозу зерна из украинских портов", - отметил представитель Кремля.

Кроме того, добавил Песков, стороны обменяются мнениями по мировым делам.