Песков назвал темы переговоров Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа проведут переговоры в Сочи, они обсудят ряд вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, главы государств обсудят двусторонние отношения, экономику, ситуацию в Сирии и Украине.
"Хорошая возможность сверить часы и по теме эффективности работы механизма по вывозу зерна из украинских портов", - отметил представитель Кремля.
Кроме того, добавил Песков, стороны обменяются мнениями по мировым делам.