АТОР: за полгода за границей побывали 8,5 млн россиян

2 авг. 13:32

В первом полугодии 2022 года за границей побывали 8,5 млн россиян - на 24,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает АТОР.

По данным туроператоров, большинство россиян, которые побывали в этом году за границей, сделали это зимой, когда многие теплые страны сняли ограничения, связанные с коронавирусом.

В первом квартале турпотока за рубеж вырос на 46,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, во втором квартале - на 10,9%.

Главными зарубежными направлениями остаются Турция, ОАЭ и Египет. В топ-10 также входят Доминикана, Мальдивы, Израиль, Сербия, Венгрия, Куба и Катар.