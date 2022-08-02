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Раиси прилетит в Нью-Йорк на Генассамблею ООН

Раиси прилетит в Нью-Йорк на Генассамблею ООН

Президент Ирана Эбрахим Раиси собирается отправиться в сентябре в Нью-Йорк, где примет участие в Генассамблее ООН. Об этом сообщил официальный представитель иранского правительства Али Бахадари Джахроми в ответ на соответствующий вопрос.

"Предварительно этот вопрос внесен в программу", - цитирует его агентство ISNA.

Напомним, неделя высокого уровня Генассамблеи ООН состоится 20-26 сентября. В 2021 году Раиси не приехал в Нью-Йорк из-за ситуации с Covid-19, но выступил на мероприятии по видеосвязи. Делегацию Исламской Республики тогда возглавлял глава МИД ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян.

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