Раиси прилетит в Нью-Йорк на Генассамблею ООН

2 авг. 13:16

Президент Ирана Эбрахим Раиси собирается отправиться в сентябре в Нью-Йорк, где примет участие в Генассамблее ООН. Об этом сообщил официальный представитель иранского правительства Али Бахадари Джахроми в ответ на соответствующий вопрос.

"Предварительно этот вопрос внесен в программу", - цитирует его агентство ISNA.

Напомним, неделя высокого уровня Генассамблеи ООН состоится 20-26 сентября. В 2021 году Раиси не приехал в Нью-Йорк из-за ситуации с Covid-19, но выступил на мероприятии по видеосвязи. Делегацию Исламской Республики тогда возглавлял глава МИД ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян.