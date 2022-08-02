Стамбул ждет зерно из Одессы в полночь

2 авг. 13:04

Судно с украинским зерном, вышедшее накануне из порта Одессы, в полночь бросит якорь в Стамбуле, об этом сообщил контр-адмирал, координатор Объединенного координационного центра в Стамбуле Озджан Алтунбулак.

"Ожидается, что судно "Разони" в полночь бросит якорь на назначенной якорной стоянке в Стамбуле", - заявил он.

Сухогруз "Разони", груженый кукурузой, вышел из порта Одессы под флагом Сьерра-Леоне в понедельник 9.20 мск. Судно идет по коридору в северо-западной части Черного моря.

В Стамбуле судно досмотрит делегация в составе представителей Турции, РФ, Украины и ООН, "по результатам инспекции судно продолжит свой путь", добавил Алтунбулак.