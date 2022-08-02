Байрамов: возрождение Карабаха поспособствует развитию транспортных связей в регионе

2 авг. 12:58

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимиром Норовым в Ташкенте сообщил, что возрождение Карабаха будет способствовать развитию транспортных связей в регионе.

"Восстановление транспортных коммуникаций на освобожденных территориях, в особенности Зангезурского коридора, послужит дальнейшему расширению связей на благо всего региона Южного Кавказа", - приводит его слова Trend.

Он отметил, что Ташкент, Баку и Анкара провели успешные переговоры о возможностях и дальнейшем развитии отношений в транспортном секторе.

"Необходимо наилучшим образом используя такие транспортные пути, как железная дорога Баку–Тбилиси–Ахалкалаки–Карс и Средний коридор, прилагать все усилия для развития коммуникаций в нашем регионе", - добавил министр.