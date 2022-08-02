Предпоследний ветеран ВОВ из Ингушетии ушел из жизни

2 авг. 12:44

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что ушел из жизни 94-летний ветеран Великой Отечественной войны Камбулат Гайсанов, в самой республике остался только один участник войны

"Получил сегодня печальную весть - умер один из оставшихся в Ингушетии двух ветеранов Великой Отечественной войны - Камбулат Гайсанов", - написал он в Telegram-канале.

Руководитель подчеркнул, что Гайсанов, несмотря на преклонный возраст, был достаточно бодрым и общительным, принадлежал к поколению людей, которые сохранили в себе доброту, ум, и мудрое отношение к жизни, несмотря на тяжелые испытания.

"Будучи почти мальчишкой, он принимал посильное участие в обороне Малгобека, был ранен в голову. Тяжело, когда от нас уходят люди с таким жизненным багажом и опытом. Искренне соболезную родным и близким Камбулата Гайсанова", - отметил Калиматов.

Стоит добавить, что Камбулат Гайсанов был награжден орденом Красной Звезды, медалью "За отвагу".