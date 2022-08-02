Минфин отказался снизить налоги для российских отельеров

2 авг. 12:48

Министерство финансов России отказалось поддерживать инициативу о сокращении налоговой нагрузки для отельеров, об этом идет речь в письме ведомства бизнес-объединению "Опора России".

"Предложение по освобождению от НДС услуг объектов туристической инфраструктуры без определения источников компенсации выпадающих доходов федерального бюджета не может быть поддержано", - цитирует документ ТАСС, в распоряжении которого оказалась его копия.

В Минфине сочли "избыточной" также инициативу об освобождении от налога на прибыль организаций, предоставляющих услуги коллективных средств размещения: дело в том, что такие льготы доступны и сейчас - в особых экономических зонах и на территориях опережающего социально-экономического развития.

Кроме того, министерство решило, что нет оснований и для снижения НДФЛ до 7% для людей, работающих в туристической отрасли, так как сейчас для доходов в форме оплаты труда на сумму не более 5 млн рублей за налоговый период действует единая ставка в размере 13%, снижение которой для каких-либо категорий налогоплательщиков не предусмотрено.

Еще одна "отвергнутая" мера - снижение размера страховых взносов до 7% для плательщиков в области туризма. Ее ненужность объясняется тем, что для субъектов малого и среднего бизнеса, причем всех видов деятельности, уже введены льготные тарифы в 15% на выплаты, превышающие в течение месяца МРОТ. Стандартный тариф для всех видов обязательного страхования составляет 30%. Пониженные тарифы страховых взносов - 7,6% - актуальны для резидентов ТОСЭР, свободного порта Владивосток, ОЭЗ в Калининградской области, участников свободной экономической зоны в Крыму и города Севастополе, организаций, зарегистрированных на Курильских островах.

Наконец, отельеры не сумели убедить ведомство в целесообразности установления федеральных льгот по налогу на имущество: этот платеж идет в региональный бюджет, поэтому такие вопросы "могут быть урегулированы на региональном уровне".