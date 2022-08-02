ВЦИОМ: треть россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли

2 авг. 12:42

Результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что 35% россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли.

"Несмотря на развитие образования и доступность любых знаний, треть россиян продолжают заблуждаться относительно такого базового положения научного описания мира, как устройство Солнечной системы. Каждый третий россиянин убежден, что Солнце вращается вокруг Земли (35%)", - сообщает ВЦИОМ.

Отмечается, что за 15 лет популярность этого ответа выросла на 7%.

Кроме того 12% россиян полагают, что Земля совершает оборот вокруг Солнца за один месяц, 15 лет назад так отвечали 14% респондентов.

Также оказалось, что 21% россиян согласен с утверждением, что первобытные люди могли прогуливаться рядом с динозаврами. Почти половина (44%) опрошенных верят, что продукты с ГМО могут вызвать рак.

"По итогам опроса видно, что у россиян преобладает средний и низкий уровень научной грамотности. <...> По логике первым шагом в борьбе с низкой грамотностью должно стать признание людей, транслирующих лженаучные суждения, что их уровень знаний низкий и недостаточный. Но именно это почти невозможно: чем менее грамотен человек, тем больше убежден, что все знает, и не склонен к критическому мышлению", - комментирует результаты опроса руководитель департамента издательских программ ВЦИОМ Анна Кулешова.

Опрос показал, что россиян с невысоким уровнем научной грамотности отличают старший возраст, увлечение просмотром телевидения, проживание на селе, образование на уровне среднего и ниже.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 9 июля, участие в нем приняли 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.