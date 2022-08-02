Вся Франция вводит особый режим из-за засухи

2 авг. 12:24

Париж, О-де-Сен и Сен-Сен-Дени ввели особый "режим бдительности" из-за засухи, уже действующий во всех остальных регионах Франции, сообщает BFMTV.

Ограничений в подаче воды нет, однако расход воды на полив дорог, газонов, а также на мытье машин рекомендуется сократить. Кроме того, домохозяйствам рекомендовано сократить потребление воды в домашних нуждах. В приоритете в текущих условиях питьевые резервы, а также обеспечение водой пожарных служб и больниц.

На фоне засухи во Францию пришла очередная волна жары. "Эпизод сильной жары подтверждается для середины недели, будет сконцентрирован в среду и четверг с максимальными температурами от 34 до 38 градусов по Цельсию, и местами до сорока градусов", - предупреждает Meteo France.

Максимальный "оранжевый уровень" тревоги из-за жары объявлен в южных департаментах Франции: Ардеш, Дром, Гар, Воклюз и Восточные Пиренеи. В большинстве департаментов по стране действует "желтый уровень".